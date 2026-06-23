Concert de Trompes au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde
Concert de Trompes au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde samedi 29 août 2026.
Céré-la-Ronde
Concert de Trompes au Château de Montpoupon
Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre majestueux de la cour d’honneur du Château de Montpoupon, l’Association des Amis du Musée du Veneur de Montpoupon organise un concert de trompes de chasse le samedi 29 août à 19h30.
Cette année, les Trompes de Montpoupon ont le plaisir d’accueillir les Echos de Fontiville.
Dans le cadre majestueux de la cour d’honneur du Château de Montpoupon, l’Association des Amis du Musée du Veneur de Montpoupon organise un concert de trompes de chasse le samedi 29 août à 19h30.
Cette année, les Trompes de Montpoupon ont le plaisir d’accueillir Les Echos de Fontiville.
Les Trompes du Musée du Veneur a été créé en 1998 et est composé aujourd’hui d’une douzaine de sonneurs dont plusieurs sont classés dans les meilleures catégories au palmarès de la FITF (Fédération Internationale des Trompes de France). .
Château de Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com
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English : Hunting horn concert
In the majestic main courtyard of the Château de Montpoupon, come and attend a concert of hunting horns.
L’événement Concert de Trompes au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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