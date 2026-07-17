Visite libre du château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde

Informations pratiques

Visite libre du château de Montpoupon 19 et 20 septembre Château de Montpoupon – Musée du Veneur Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Place forte au Moyen-Âge, Montpoupon a été transformé au XVᵉ siècle en devenant une demeure résidentielle dans un style Renaissance. Propriétaire depuis 1857, la famille la Motte Saint-Pierre a su moderniser le château, dans les années 20, pour en faire une résidence confortable du Val de Loire. Le château vous plonge dans l’intimité familiale des propriétaires à travers une visite libre et sonorisée dans un château entièrement meublé ; des cuisines à la salle à manger en passant par les appartements privés. Les communs vous font découvrir la passion de la famille pour le cheval et la vènerie au travers des écuries, selleries, tableaux d’artistes et Carrés Hermès. Pour terminer votre visite, une promenade forestière est ouverte dans le parc du château.

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Montpoupon/128480603868623 Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

Place forte au Moyen-Âge, Montpoupon a été transformé au XVᵉ siècle en devenant une demeure résidentielle dans un style Renaissance. Propriétaire depuis 1857, la famille la Motte Saint-Pierre a su le…

©chateaudemontpoupon