Visite guidée à l’extérieur du Château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde

Informations pratiques

Visite guidée à l’extérieur du Château de Montpoupon 19 et 20 septembre Château de Montpoupon – Musée du Veneur Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Montpoupon, quel drôle de nom ! Pour tout connaître de l’histoire de ce Château de la Loire, de la fondation par Foulques Nerra, à la construction du logis Renaissance en passant par la saga de la famille La Motte Saint-Pierre. L’explication dure environ 20 minutes et se déroulera dans la cour d’honneur du château.

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Montpoupon/128480603868623 Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

Montpoupon, quel drôle de nom ! Pour tout connaître de l’histoire de ce Château de la Loire.

©chateaudemontpoupon