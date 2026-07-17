Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon, Château de Montpoupon – Musée du Veneur, Céré-la-Ronde

Informations pratiques

Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon 19 et 20 septembre Château de Montpoupon – Musée du Veneur Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Montpoupon fête son patrimoine les 19 et 20 septembre et vous propose, en plus de la visite libre du château et des visites guidées extérieures, la rencontre avec l’apiculteur de Montpoupon. Au programme, explication sur la vie des abeilles, la spécificité des ruches tronc installées dans le parc du château et bien sûr dégustation de miel du domaine.

Le Domaine des Champs Gonneau sera également présent pour vous proposer des dégustations de vins.

Le dimanche après-midi, le Rallye Plaisance se présente pour vous faire découvrir la vènerie en présence des chiens, chiots et trompes de chasse.

Plongez dans l’intimité d’un château entièrement meublé à travers une visite libre ; des cuisines à la salle à manger en passant par les appartements privés. Le musée vous fait découvrir la passion de la famille pour le cheval et la vènerie. Une promenade forestière est ouverte dans le parc du château.

Visite guidée extérieur à 11h30, 14h, 14h30, 15h,16h et 17h30.

Dégustation de vins du Domaine des Champs Gonneau de 11h à 17h30.

Rencontre avec l’apiculteur de 14h à 17h30.

Découverte de la vènerie : soin des chiens, marquage de la lettre aux ciseaux, promenade dans le parc du château le dimanche de 14h à 17h.

Château de Montpoupon – Musée du Veneur Château de Montpoupon 37460 Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Montpoupon/128480603868623 Dominant un vallon verdoyant, ce château de la Loire superbement meublé vous fait pénétrer dans l’intimité familiale des propriétaires, à travers une visite libre et sonorisée.

De la salle à manger à la chambre du Roi, en passant par l’exceptionnelle cuisine équipée de plus de 150 éléments de cuivre, partez pour une visite étonnante et inoubliable !

Écuries et communs mettent en scène, à travers plus de 30 salles, de nombreuses collections artistiques et familiales sur le thème du cheval et de la vènerie, selleries, écuries…

Une promenade forestière avec bornes ludiques sur la faune et la flore, vous est proposée dans le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

Montpoupon fête son patrimoine les 19 et 20 septembre et vous propose, en plus de la visite libre du château et des visites guidées extérieures, la rencontre avec l’apiculteur de Montpoupon.

©chateaudemontpoupon