Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez
Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez dimanche 31 mai 2026.
Planchez
Foire aux fleurs et aux vins
Le Bourg Dans le rues Planchez Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
A partir de 8h à Planchez. Fleurs, plantes, décoration, Vins et terroir. Producteurs et artisans locaux. Restauration sur place. .
Le Bourg Dans le rues Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 42 03 mairie.planchez@gmail.com
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English : Foire aux fleurs et aux vins
L’événement Foire aux fleurs et aux vins Planchez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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