Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez

Planchez

Foire aux fleurs et aux vins

Le Bourg Dans le rues Planchez Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

A partir de 8h à Planchez. Fleurs, plantes, décoration, Vins et terroir. Producteurs et artisans locaux. Restauration sur place. .

Le Bourg Dans le rues Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 42 03 mairie.planchez@gmail.com

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English : Foire aux fleurs et aux vins

L’événement Foire aux fleurs et aux vins Planchez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs