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Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez

Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez

Foire aux fleurs et aux vins Le Bourg Planchez dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Dans le rues

Ville : 58230 Planchez

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Planchez

Foire aux fleurs et aux vins

Le Bourg Dans le rues Planchez Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

A partir de 8h à Planchez. Fleurs, plantes, décoration, Vins et terroir. Producteurs et artisans locaux. Restauration sur place.   .

Le Bourg Dans le rues Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 42 03  mairie.planchez@gmail.com

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English : Foire aux fleurs et aux vins

L’événement Foire aux fleurs et aux vins Planchez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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