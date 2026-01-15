WESTERN WAY OF LIFE PLANCHEZ Planchez
WESTERN WAY OF LIFE PLANCHEZ Planchez vendredi 12 juin 2026.
WESTERN WAY OF LIFE
PLANCHEZ Le bourg Planchez Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Du 12 au 14 juin de 10h à 21H Western Way of life à Planchez. Convention de tatouage. Championnat d’Europe de bull riding. Concerts de country et blues. .
PLANCHEZ Le bourg Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : WESTERN WAY OF LIFE
L’événement WESTERN WAY OF LIFE Planchez a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs