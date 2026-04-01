Maisonnisses

FOIRE AUX FROMAGES

Place des Templiers et salle communale Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 14:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Foire aux fromages producteurs, artisan boulanger, producteurs viandes .

Place des Templiers et salle communale Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 03 09 77 nicole.lefaure@orange.fr

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English : FOIRE AUX FROMAGES

L’événement FOIRE AUX FROMAGES Maisonnisses a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Creuse Sud Ouest