FOIRE AUX FROMAGES Maisonnisses
FOIRE AUX FROMAGES Maisonnisses dimanche 19 avril 2026.
Maisonnisses
FOIRE AUX FROMAGES
Place des Templiers et salle communale Maisonnisses Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 14:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Foire aux fromages producteurs, artisan boulanger, producteurs viandes .
Place des Templiers et salle communale Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 03 09 77 nicole.lefaure@orange.fr
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English : FOIRE AUX FROMAGES
L’événement FOIRE AUX FROMAGES Maisonnisses a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Creuse Sud Ouest