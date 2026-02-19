Randonnée pédestre Maisonnisses
Randonnée pédestre Maisonnisses dimanche 22 novembre 2026.
Randonnée pédestre
Place de l’église Maisonnisses Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
RANDONNÉE PÉDESTRE Maisonnisses
Un moment nature et convivial à partager !
Rejoignez-nous pour une belle randonnée pédestre de 10 km, idéale pour se ressourcer et profiter des paysages creusois
Informations pratiques
⏰ Départ 13h30
Lieu Place de l’église Maisonnisses
Parcours 10 km
Covoiturage possible
⏰ 13h00
Gare routière de Bourganeuf
Que vous soyez marcheur régulier ou simple amateur de balades, cette randonnée est ouverte à tous dans une ambiance chaleureuse et détendue .
Place de l’église Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 62 58 louchamibgf@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Maisonnisses a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Creuse Sud Ouest