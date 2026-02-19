Randonnée pédestre

Place de l’église Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

RANDONNÉE PÉDESTRE Maisonnisses

Un moment nature et convivial à partager !

Rejoignez-nous pour une belle randonnée pédestre de 10 km, idéale pour se ressourcer et profiter des paysages creusois

Informations pratiques

⏰ Départ 13h30

Lieu Place de l’église Maisonnisses

Parcours 10 km

Covoiturage possible

⏰ 13h00

Gare routière de Bourganeuf

Que vous soyez marcheur régulier ou simple amateur de balades, cette randonnée est ouverte à tous dans une ambiance chaleureuse et détendue .

Place de l’église Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 62 58 louchamibgf@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Maisonnisses a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Creuse Sud Ouest