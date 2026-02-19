Randonnée pédestre Maisonnisses

Randonnée pédestre Maisonnisses dimanche 22 novembre 2026.

Place de l’église Maisonnisses Creuse

Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22

RANDONNÉE PÉDESTRE Maisonnisses
Un moment nature et convivial à partager !

Rejoignez-nous pour une belle randonnée pédestre de 10 km, idéale pour se ressourcer et profiter des paysages creusois

Informations pratiques

⏰ Départ 13h30
Lieu Place de l’église Maisonnisses
Parcours 10 km

Covoiturage possible
⏰ 13h00
Gare routière de Bourganeuf

Que vous soyez marcheur régulier ou simple amateur de balades, cette randonnée est ouverte à tous dans une ambiance chaleureuse et détendue   .

Place de l’église Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 62 58  louchamibgf@orange.fr

