L’en-cas fromager des gourmands à la ferme

2 Mazeimard Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

L’agriculture en Creuse sera abordée avant de découvrir l’exemple de la Ferme du Pré Vert. Rencontre avec les animaux, atelier fromage puis, moment convivial partagé autour de produits locaux et bien-sûr… des fromages de la ferme !

Sur réservation, jauge limitée. .

2 Mazeimard Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : L’en-cas fromager des gourmands à la ferme

L’événement L’en-cas fromager des gourmands à la ferme Maisonnisses a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Creuse Sud Ouest