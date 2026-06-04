Marché de producteurs Maisonnisses
Marché de producteurs Maisonnisses mercredi 22 juillet 2026.
Maisonnisses
Marché de producteurs
Place des Templiers Maisonnisses Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Organisé par l’association La Chalandise.
Marché de producteurs et artisans locaux.
Barbecue, tables et chaises mis à disposition
Buvette et animations sont au rendez-vous ! .
Place des Templiers Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 80 24 96 lachalandise@gmail.com
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English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Maisonnisses a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest
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