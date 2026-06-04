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Marché de producteurs Maisonnisses

Marché de producteurs Maisonnisses

Marché de producteurs Maisonnisses mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Place des Templiers

Ville : 23150 Maisonnisses

Département : Creuse

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Maisonnisses

Marché de producteurs

Place des Templiers Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Organisé par l’association La Chalandise.
Marché de producteurs et artisans locaux.

Barbecue, tables et chaises mis à disposition
Buvette et animations sont au rendez-vous !   .

Place des Templiers Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 80 24 96  lachalandise@gmail.com

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Maisonnisses a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest

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