Maisonnisses

Marché de producteurs

Place des Templiers Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Organisé par l’association La Chalandise.

Marché de producteurs et artisans locaux.

Barbecue, tables et chaises mis à disposition

Buvette et animations sont au rendez-vous ! .

Place des Templiers Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 80 24 96 lachalandise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Maisonnisses a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Creuse Sud Ouest