Marché estival Maisonnisses
mercredi 22 juillet 2026 · Maisonnisses
Informations pratiques
Maisonnisses
Marché estival
Maisonnisses Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’association La Chalandise organise son Marché estival à Maisonnisses.
A partir de 17H, venez déambuler dans les stands pour découvrir nos producteurs et artisans locaux qui vous proposeront leurs produits de bouche et d’artisanat d’art du coin.
Plusieurs animations variées vous seront proposées ainsi qu’une buvette et restauration sur place.
Renseignement auprès de La Chalandise. .
Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine lachalandise@gmail.com
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English : Marché estival
L’événement Marché estival Maisonnisses a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest
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