Informations pratiques

Maisonnisses

Marché estival

Maisonnisses Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’association La Chalandise organise son Marché estival à Maisonnisses.

A partir de 17H, venez déambuler dans les stands pour découvrir nos producteurs et artisans locaux qui vous proposeront leurs produits de bouche et d’artisanat d’art du coin.

Plusieurs animations variées vous seront proposées ainsi qu’une buvette et restauration sur place.

Renseignement auprès de La Chalandise. .

Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine lachalandise@gmail.com

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English : Marché estival

L’événement Marché estival Maisonnisses a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Creuse Sud Ouest