Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge Médiathèque Le Faouët
Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge Médiathèque Le Faouët samedi 27 juin 2026.
Le Faouët
Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Cette année encore aura lieu la vente traditionnelle de documents au profit de la Croix-Rouge et des Restos du Coeur. Vous trouverez un certain nombre de documents (romans, policiers, albums, documentaires, BD, magazines) à petits prix. .
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
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English :
L’événement Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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