Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge Médiathèque Le Faouët

Le Faouët

Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Cette année encore aura lieu la vente traditionnelle de documents au profit de la Croix-Rouge et des Restos du Coeur. Vous trouverez un certain nombre de documents (romans, policiers, albums, documentaires, BD, magazines) à petits prix. .

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

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English :

L’événement Foire aux livres au profit des Restos du Coeur et de la Croix-Rouge Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan