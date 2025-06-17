Découverte du Qi Gong, Qi Gong bâton et Tai Chi Chuan Salle multi activités Le Faouët
Découverte du Qi Gong, Qi Gong bâton et Tai Chi Chuan Salle multi activités Le Faouët lundi 6 juillet 2026.
Découverte du Qi Gong, Qi Gong bâton et Tai Chi Chuan
Salle multi activités Cours Carré Le Faouët Morbihan
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
2026-07-06
Venez découvrir le Qi gong, le Qi gong du bâton ou encore le Tai chi chuan lors de nos portes ouvertes. L’après-midi sera ponctuée de démonstrations, d’initiations et d’échanges autour de ces pratiques douces et respectueuses du corps et de l’esprit. L’association propose ces cours toute l’année. Ouvert à toutes et à tous ! Merci de prévenir de votre venue ! .
Salle multi activités Cours Carré Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 04 53 81 08
