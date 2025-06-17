Découverte du Qi Gong, Qi Gong bâton et Tai Chi Chuan Salle multi activités Le Faouët

Découverte du Qi Gong, Qi Gong bâton et Tai Chi Chuan

Salle multi activités Cours Carré Le Faouët Morbihan

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

2026-07-06

Venez découvrir le Qi gong, le Qi gong du bâton ou encore le Tai chi chuan lors de nos portes ouvertes. L’après-midi sera ponctuée de démonstrations, d’initiations et d’échanges autour de ces pratiques douces et respectueuses du corps et de l’esprit. L’association propose ces cours toute l’année. Ouvert à toutes et à tous ! Merci de prévenir de votre venue ! .

