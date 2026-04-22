Foire aux livres École Le Thil

Le Thil

Foire aux livres

École 23 Rue Pierre Langlois Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

1ère édition de la foire aux livres d’occasion de l’année pour le Thil-en-Vexin. Retrouvez-y un large choix, dans tous les styles roman, jeunesse, polar, bande dessinée, histoire et bien d’autres. .

École 23 Rue Pierre Langlois Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 52 38 98 19 delivrezdesmots@gmail.com

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English : Foire aux livres

L’événement Foire aux livres Le Thil a été mis à jour le 2026-04-22 par Vexin Normand Tourisme