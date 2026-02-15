Foire aux livres Villard
Foire aux livres Villard samedi 26 septembre 2026.
Foire aux livres
Villard Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
2026-09-26
Foire aux livres de 9h à 18h salle polyvalente.
Rens clublafontaine.villard@gmail.com .
Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine clublafontaine.villard@gmail.com
