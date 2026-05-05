Villard

Visite à la ferme

La Quénière Villard Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-31 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Le GAEC de la Quénière vous propose de visiter et de découvrir son exploitation avec sur place vente de farine, huile, savon et lait.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays Dunois au 05 55 89 24 61. (max 24h à l’avance)

RDV à 14h sur place au 16 la Quénière 23800 Villard

Gratuit .

La Quénière Villard 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite à la ferme

L’événement Visite à la ferme Villard a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Dunois