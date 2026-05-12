Beaumont-Village

Foire aux melons

Beaumont-Village Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez vivre une journée festive et conviviale autour de la traditionnelle Foire aux Melons !

Venez vivre une journée festive et conviviale autour de la traditionnelle Foire aux Melons ! Profitez des brocantes et vide-greniers pour chiner de bonnes affaires, participez aux animations et aux tombolas tout au long de la journée, puis prolongez la fête lors d’une soirée festive pleine de bonne humeur. Repas chaud proposé le midi et le soir pour partager un moment gourmand en famille ou entre amis ! .

Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 37 42 66 gismondegirault@orange.fr

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English :

Come and enjoy a festive and convivial day at the traditional Foire aux Melons!

L’événement Foire aux melons Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire