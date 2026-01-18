Foire aux melons Beaumont-Village
Foire aux melons Beaumont-Village samedi 19 septembre 2026.
Foire aux melons
Beaumont-Village Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-09-19 06:00:00
fin : 2026-09-19
Début : 2026-09-19 06:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Foire annuelle aux melons, brocantes et vide-greniers.
Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 37 42 66 gismondegirault@orange.fr
English :
Annual melon fair, flea market and garage sale.
L’événement Foire aux melons Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire