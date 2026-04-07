Foire aux tomates Douadic
Foire aux tomates Douadic mercredi 6 mai 2026.
Douadic
Foire aux tomates
Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 08:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Cerise, Marmande ou Cœur de bœuf… c’est ici à Douadic que vous retrouverez les meilleurs plants de tomates.
Évènement incontournable de Douadic, vous trouverez les stars de cette journée, les plants de tomates, mais aussi d’autres plants de légumes, matériel, voitures, construction, habillement, alimentaire, produits régionaux, tombola. .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 97 21
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English :
Cerise, Marmande or Cœur de bœuf… it is here in Douadic that you will find the best tomato plants.
L’événement Foire aux tomates Douadic a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne
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