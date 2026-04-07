Douadic

Foire aux tomates

Douadic Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 08:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Cerise, Marmande ou Cœur de bœuf… c’est ici à Douadic que vous retrouverez les meilleurs plants de tomates.

Évènement incontournable de Douadic, vous trouverez les stars de cette journée, les plants de tomates, mais aussi d’autres plants de légumes, matériel, voitures, construction, habillement, alimentaire, produits régionaux, tombola. .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 97 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cerise, Marmande or Cœur de bœuf… it is here in Douadic that you will find the best tomato plants.

L’événement Foire aux tomates Douadic a été mis à jour le 2026-04-07 par Destination Brenne