AGENDA · Erquy
Foire aux vinyles Gymnase Erquy
dimanche 27 septembre 2026 · Gymnase · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Foire aux vinyles
Gymnase 27 Rue Clemenceau Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
LE FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE D’ERQUY organise sa 4ème édition de la foire aux vinyles.
Pour exposants:
Tarif 10 euros le mètre linéaire
Tables et bancs fournis
Inscription après paiement .
Gymnase 27 Rue Clemenceau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 00 45 52
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English :
L’événement Foire aux vinyles Erquy a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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