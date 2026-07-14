Foire aux vinyles Gymnase Erquy

Informations pratiques

Erquy

Foire aux vinyles

Gymnase 27 Rue Clemenceau Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

LE FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE D’ERQUY organise sa 4ème édition de la foire aux vinyles.

Pour exposants:

Tarif 10 euros le mètre linéaire

Tables et bancs fournis

Inscription après paiement .

Gymnase 27 Rue Clemenceau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 84 00 45 52

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English :

L’événement Foire aux vinyles Erquy a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor