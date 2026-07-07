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AGENDA · Erquy

Pilâtes’Brunch Karma Kafé Erquy

dimanche 19 juillet 2026 · Karma Kafé · Erquy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Karma Kafé
Adresse
82 Rue du Port
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Pilâtes’Brunch

Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dimanche détente: cours de pilâte en pleine nature (si la météo le permet), suivi d’un brunch convivial, produits bio et locaux.
Séance accessible à tous, c’est l’occasion de bien démarrer votre journée!
Réservation par sms.   .

Karma Kafé 82 Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 50 97 37 

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English :

L’événement Pilâtes’Brunch Erquy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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