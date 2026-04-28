Foire Bio de Méaudre Place du village Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans-Méaudre en Vercors

Foire Bio de Méaudre

Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Foire aux produits bio avec une centaine d’exposants dans des domaines variés.

Un espace restauration et une buvette bio.

Un espace enfant.

De nombreuses animations, ateliers et moments d’échange…



Theme 2026 L’alimentation

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Place du village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 27 30 foirebiomeaudre@gmail.com

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English :

Organic produce fair with around a hundred exhibitors in a variety of fields.

A food court and organic refreshment bar.

A children’s area.

Numerous events, workshops and discussions?



Theme 2026: Food

L’événement Foire Bio de Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors