Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans-Méaudre en Vercors

Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial

Méaudre Engins Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-01

Le Vercors, terre de légendes et de records !

Il y a 70 ans, une équipe de pionniers marquait l’histoire de l’exploration souterraine en franchissant, pour la première fois au monde, la barre mythique des -1000 mètres de profondeur au Gouffre Berger.

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Méaudre Engins Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 56 09 63

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English :

The Vercors, land of legends and records!

70 years ago, a team of pioneers made underground exploration history when, for the first time in the world, they broke the mythical -1000 metre barrier at the Gouffre Berger.

L’événement Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors