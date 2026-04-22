Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors
Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors samedi 1 août 2026.
Autrans-Méaudre en Vercors
Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial
Méaudre Engins Autrans-Méaudre en Vercors Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-01
Le Vercors, terre de légendes et de records !
Il y a 70 ans, une équipe de pionniers marquait l’histoire de l’exploration souterraine en franchissant, pour la première fois au monde, la barre mythique des -1000 mètres de profondeur au Gouffre Berger.
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Méaudre Engins Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 56 09 63
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English :
The Vercors, land of legends and records!
70 years ago, a team of pioneers made underground exploration history when, for the first time in the world, they broke the mythical -1000 metre barrier at the Gouffre Berger.
L’événement Gouffre Berger Découverte du premier moins 1000m mondial Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors
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