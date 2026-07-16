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AGENDA · Autrans-Méaudre en Vercors

VERCORS – Atelier astro, Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors

mardi 4 août 2026 · Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors · Autrans-Méaudre en Vercors

VERCORS – Atelier astro, Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors
Adresse
Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors
Ville
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Département
Isère
Tarif
(Se renseigner au 04 76 95 20 68...)

VERCORS – Atelier astro Mardi 4 août, 10h00 Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Isère

(Se renseigner au 04 76 95 20 68…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:00:00+02:00

Créé ton bracelet systeme solaire avec des perles « planètes », des étoiles et de perles de lave.
Un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.

Lieu : Place Locmaria
Commune : Autrans-Méaudre en Vercors

Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476952068 »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/atelier-astro
Créé ton bracelet système solaire : un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.

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