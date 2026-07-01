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AGENDA · Autrans-Méaudre en Vercors

VERCORS – Observation des étoiles au télescope, Place du village, Méaudre, 38112 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS, Autrans-Méaudre en Vercors

vendredi 21 août 2026 · Place du village, Méaudre, 38112 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS · Autrans-Méaudre en Vercors

VERCORS – Observation des étoiles au télescope, Place du village, Méaudre, 38112 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS, Autrans-Méaudre en Vercors

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Place du village, Méaudre, 38112 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS
Adresse
38112 Méaudre
Ville
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Département
Isère
Tarif
5 €, réservation obligatoire.

VERCORS – Observation des étoiles au télescope Vendredi 21 août, 21h30 Place du village, Méaudre, 38112 AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS Isère

5 €, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:59:00+02:00

Découverte des étoiles, planètes et autres objets du ciel profond (nébuleuses et galaxies) à l’aide d’un laser pour les repérer et d’un télescope pour les observer.
En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par une séance de planétarium.

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Découverte des étoiles, planètes et autres objets du ciel profond à l’aide d’un laser pour les repérer et d’un télescope pour les observer. RICE Vercors

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