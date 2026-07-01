VERCORS – Observation des étoiles au télescope, Plateau de Gève, Autrans, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors
mercredi 12 août 2026 · Plateau de Gève, Autrans, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors · Autrans-Méaudre en Vercors
Informations pratiques
VERCORS – Observation des étoiles au télescope Mercredi 12 août, 21h30 Plateau de Gève, Autrans, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Isère
5 €, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T21:30:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-12T21:30:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00
Découverte des étoiles, planètes et autres objets du ciel profond (nébuleuses et galaxies) à l’aide d’un laser pour les repérer et d’un télescope pour les observer.
En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par une séance de planétarium : repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Plateau de Gève, Autrans, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Plateau de Gève, Autrans, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.vercors-experience.com/observation-des-etoiles-au-telescope.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 95 30 70 »}] https://www.vercors-experience.com/observation-des-etoiles-au-telescope.html
Découverte des étoiles, planètes et autres objets du ciel profond à l’aide d’un laser pour les repérer et d’un télescope pour les observer. RICE Vercors
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