VERCORS – Atelier astro, Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors

Informations pratiques

VERCORS – Atelier astro Mardi 21 juillet, 10h00 Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Isère

(Se renseigner au 04 76 95 20 68…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00

Créé ton bracelet systeme solaire avec des perles « planètes », des étoiles et de perles de lave.

Un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.

Lieu : Place Locmaria

Commune : Autrans-Méaudre en Vercors

Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476952068 »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/atelier-astro

Créé ton bracelet système solaire : un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.