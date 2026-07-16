VERCORS – Atelier astro, Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors
mardi 21 juillet 2026 · Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors · Autrans-Méaudre en Vercors
Informations pratiques
VERCORS – Atelier astro Mardi 21 juillet, 10h00 Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Isère
(Se renseigner au 04 76 95 20 68…)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:00:00+02:00
Créé ton bracelet systeme solaire avec des perles « planètes », des étoiles et de perles de lave.
Un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.
Lieu : Place Locmaria
Commune : Autrans-Méaudre en Vercors
Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Place Locmaria, Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0476952068 »}] https://www.parc-du-vercors.fr/parc/atelier-astro
Créé ton bracelet système solaire : un bel objet qui donnera l’occasion de parler astronomie.
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