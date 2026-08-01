Foire d’août Recyclabulle Saint-Fiel

Informations pratiques

Saint-Fiel

Foire d’août

Recyclabulle 22 Lieu-dit Laschamps de Chavanat Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez dénicher de bonnes affaires et donner une seconde vie aux objets . .

Recyclabulle 22 Lieu-dit Laschamps de Chavanat Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 49 43 contact@recyclabulle.net

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English : Foire d’août

L’événement Foire d’août Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret