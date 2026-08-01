AGENDA · Saint-Fiel
Foire d’août Recyclabulle Saint-Fiel
samedi 8 août 2026 · Recyclabulle · Saint-Fiel
Informations pratiques
Saint-Fiel
Foire d’août
Recyclabulle 22 Lieu-dit Laschamps de Chavanat Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez dénicher de bonnes affaires et donner une seconde vie aux objets . .
Recyclabulle 22 Lieu-dit Laschamps de Chavanat Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 49 43 contact@recyclabulle.net
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English : Foire d’août
L’événement Foire d’août Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grand Guéret
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