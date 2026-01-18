‘La Fidelienne’ randonnée pédestre et vtt Saint-Fiel

‘La Fidelienne’ randonnée pédestre et vtt

Salle polyvalente Saint-Fiel Creuse

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

2026-10-04

Randonnées vtt vae de 40 km et 30 km.

Randonnée vtt vae encadrée de 15 km.

Randonnées pédestres de 10 km et 15 km.

Cani trail bienvenu.

Pot de convivialité et remise des récompenses. .

Salle polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 08 45 72 alain.beaubrun23@gmail.com

