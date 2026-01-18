La Daniel Phalippou Saint-Fiel

La Daniel Phalippou

Salle polyvalente Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Randonnées route de 55 et 75 km. Pot de convivialité et récompenses .

Salle polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 08 45 72 alain.beaubrun23@gmail.com

English : La Daniel Phalippou

