ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier

Stade municipal Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Venez à la rencontre de la biodiversité des milieux ouverts humides avec le Conservatoire botanique national du massif central. .

Stade municipal Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

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English : ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier

L’événement ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret