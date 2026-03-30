ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier Saint-Fiel
ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier Saint-Fiel mercredi 3 juin 2026.
ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier
Stade municipal Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Venez à la rencontre de la biodiversité des milieux ouverts humides avec le Conservatoire botanique national du massif central. .
Stade municipal Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
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English : ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier
L’événement ABC de la biodiversité à la découverte du marais du Chancelier Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret
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