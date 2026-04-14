A la découverte de la flore du marais du Chancelier – Creuse, Les Brejassoux, Saint-Fiel

A la découverte de la flore du marais du Chancelier – Creuse Mercredi 3 juin, 14h00 Les Brejassoux Creuse

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de l’agglomération du Grand Guéret, en compagnie d’un botaniste du CBN et d’un agent du Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine, partons à la rencontre de la biodiversité des milieux ouverts humides ! Nous visiterons, à cette occasion, le Marais du Chancelier bordant le ruisseau de la Naute, affluent de la Creuse, géré par le CEN.

Sortie proposée en collaboration avec Agglo de Grand Guéret.

Durée : 2h30

Tout public ; limité à 25 personnes ; animation annulée si moins de

5 participants ou si conditions météorologiques défavorables.

RDV au stade municipal de Saint-Fiel (10 Les Brejassoux, 23000 Saint-Fiel)

Prévoir chaussures fermées, eau, et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Réservation sur : www.cbnmc.fr/agenda

Infos : 05 19 03 21 99

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

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Une balade botanique dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale de l’Agglomération du Grand Guéret.

Q.RAGACHE/CBNMC