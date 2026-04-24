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Vide-grenier Saint-Fiel

Vide-grenier Saint-Fiel

Vide-grenier Saint-Fiel dimanche 24 mai 2026.

Ville : 23000 Saint-Fiel

Département : Creuse

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Saint-Fiel

Vide-grenier

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Team PLN organise un vide-grenier avec restauration sur place fondu creusois et burgers maison.   .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 43 73 41 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret

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