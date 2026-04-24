Vide-grenier Saint-Fiel
Vide-grenier Saint-Fiel dimanche 24 mai 2026.
Saint-Fiel
Vide-grenier
Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Team PLN organise un vide-grenier avec restauration sur place fondu creusois et burgers maison. .
Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 43 73 41
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret
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