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Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel

Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel vendredi 5 juin 2026.

Ville : 23000 Saint-Fiel

Département : Creuse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Fiel

Animation nature Partez à la recherche des papillons

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Accompagné d’un spécialiste de la Soxciété Entomologique du Limousin, partez à la recherche d’espèces fascinantes.   .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 876 75 38 61  j.jemin@cen-na.org

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English : Animation nature Partez à la recherche des papillons

L’événement Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret

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