Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel
Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel vendredi 5 juin 2026.
Saint-Fiel
Animation nature Partez à la recherche des papillons
Saint-Fiel Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 12:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Accompagné d’un spécialiste de la Soxciété Entomologique du Limousin, partez à la recherche d’espèces fascinantes. .
Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 876 75 38 61 j.jemin@cen-na.org
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English : Animation nature Partez à la recherche des papillons
L’événement Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
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