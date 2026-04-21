Saint-Fiel

Animation nature Partez à la recherche des papillons

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:30:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Accompagné d’un spécialiste de la Soxciété Entomologique du Limousin, partez à la recherche d’espèces fascinantes. .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 876 75 38 61 j.jemin@cen-na.org

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English : Animation nature Partez à la recherche des papillons

L’événement Animation nature Partez à la recherche des papillons Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret