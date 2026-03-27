Foire d’Auxerre auxerrexpo Auxerre

Foire d’Auxerre

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 21:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Pour sa 96ème édition, ce grand événement populaire et convivial promet une expérience complète.

Plus de 150 exposants

150 exposants venus d’ici et d’ailleurs, pour faire de bonnes affaires, dénicher des produits malins du quotidien, concrétiser un projet pour votre habitat ou simplement se laisser inspirer. Des professionnels à l’écoute seront présents pour vous accompagner et vous conseiller.

Un village food-truck

Côté plaisir, la Foire d’Auxerre fait aussi la part belle à la gourmandise ??

Food trucks, bars, producteurs et spécialités locales vous attendent pour déguster de bons produits et partager un vrai moment de convivialité.

2 nocturnes

Et parce que la fête continue même après le coucher du soleil, 2 nocturnes exceptionnelles sont au programme

Vendredi 15 mai jusqu’à minuit concert du groupe Maltavern, suivi du traditionnel feu d’artifice de la foire ??

Samedi 16 mai jusqu’à minuit soirée DJ pour finir la journée en beauté ??

Un rendez-vous incontournable pour passer un excellent moment en famille ou entre amis, dans une ambiance festive, chaleureuse et résolument estivale. .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Foire d’Auxerre

L’événement Foire d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)