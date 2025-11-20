Foire de Brénod Place de l’église Brénod

Foire de Brénod

Place de l’église Centre ville Brénod Ain

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-19

Vide-greniers, exposition artisanale, brocanteur professionnel, restauration rapide et buvette sur place animation sonore

Place de l’église Centre ville Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 13 43 99 brenod-decouvertes@brenod.com

Garage sale, craft exhibition, professional second-hand goods dealer, fast food and refreshments on site, sound entertainment

