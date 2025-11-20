Foire de Brénod Place de l’église Brénod
Foire de Brénod Place de l’église Brénod dimanche 19 juillet 2026.
Foire de Brénod
Place de l’église Centre ville Brénod Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide-greniers, exposition artisanale, brocanteur professionnel, restauration rapide et buvette sur place animation sonore
Place de l’église Centre ville Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 13 43 99 brenod-decouvertes@brenod.com
English :
Garage sale, craft exhibition, professional second-hand goods dealer, fast food and refreshments on site, sound entertainment
L’événement Foire de Brénod Brénod a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Bugey