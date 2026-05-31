Le patrimoine du plateau d’Hauteville-Brénod, Mairie de Brénod, Brénod
Le patrimoine du plateau d’Hauteville-Brénod, Mairie de Brénod, Brénod dimanche 20 septembre 2026.
Le patrimoine du plateau d’Hauteville-Brénod Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brénod Ain
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
. Exposiiton photographique du Festival nature sur le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod
. Visites commentées au cours de la journée des étangs Marron sur la commune de Brénod.
Mairie de Brénod 125 Rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
. Exposiiton photographique du Festival nature sur le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod
©Le Dreffia
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