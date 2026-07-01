Visite accompagnée, Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Visite accompagnée Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Brénod Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale des étangs Marron le dimanche 20 septembre à 15h (RDV à la mairie de Brénod)

Mairie de Brénod 125 rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]

Les étangs Marron à Brénod patrimoine naturel visite

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