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Visite accompagnée, Mairie de Brénod, Brénod

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brénod · Brénod

Visite accompagnée, Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Brénod
Adresse
125 rue Principale 01110 Brénod
Ville
01110 Brénod
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

Visite accompagnée Dimanche 20 septembre, 15h00 Mairie de Brénod Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale des étangs Marron le dimanche 20 septembre à 15h (RDV à la mairie de Brénod)

Mairie de Brénod 125 rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Les étangs Marron à Brénod patrimoine naturel visite

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