Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod », Mairie de Brénod, Brénod
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brénod · Brénod
Informations pratiques
Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brénod Ain
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
. Expositions en partenariat avec le festival nature et les écoles du Plateau sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod »
. Visite patrimoniale des étangs Marron le dimanche 20 septembre à 15h (RDV à la mairie de Brénod)
. Visite exceptionnel du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles)
Mairie de Brénod 125 rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Expositions et visites sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » patrimoine naturel JEP
Le Dreffia
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