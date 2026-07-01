Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod », Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brénod Ain

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

. Expositions en partenariat avec le festival nature et les écoles du Plateau sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod »

. Visite patrimoniale des étangs Marron le dimanche 20 septembre à 15h (RDV à la mairie de Brénod)

. Visite exceptionnel du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles)

Mairie de Brénod 125 rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]

Expositions et visites sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » patrimoine naturel JEP

Le Dreffia