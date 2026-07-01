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Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod », Mairie de Brénod, Brénod

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Brénod · Brénod

Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod », Mairie de Brénod, Brénod

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Brénod
Adresse
125 rue Principale 01110 Brénod
Ville
01110 Brénod
Département
Ain
Tarif
entrée libre

Journée du patrimoine : « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Brénod Ain

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

. Expositions en partenariat avec le festival nature et les écoles du Plateau sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod »

. Visite patrimoniale des étangs Marron le dimanche 20 septembre à 15h (RDV à la mairie de Brénod)

.  Visite exceptionnel du site castral de Corcelles le samedi 19 septembre à 15h (RDV au hangar de Corcelles)

Mairie de Brénod 125 rue Principale 01110 Brénod Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.dreffia.com »}]
Expositions et visites sur « Le patrimoine naturel du Plateau d’Hauteville-Brénod » patrimoine naturel JEP

Le Dreffia

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