Journées Européennes du Patrimoine Sous nos pieds un patrimoine vivant Brénod Plateau d’Hauteville dimanche 20 septembre 2026.

Plateau d’Hauteville

Journées Européennes du Patrimoine Sous nos pieds un patrimoine vivant

Brénod 125 rue Principale Plateau d’Hauteville Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Dreffia vous invite à Brénod pour explorer un patrimoine vivant découvertes, visites, expositions et animations autour du patrimoine naturel et souterrain.

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Brénod 125 rue Principale Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 36 05 48

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, Dreffia invites you to Brénod to explore a living heritage: discoveries, tours, exhibitions, and activities centered on natural and underground heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Sous nos pieds un patrimoine vivant Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Haut-Bugey