Foire de la Saint-Louis Champigny-sur-Veude
mardi 25 août 2026 · Champigny-sur-Veude
Informations pratiques
Champigny-sur-Veude
Foire de la Saint-Louis
Rues du village Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Comme chaque année, le 25 août, Champigny-sur-Veude fête la Saint-Louis.
Rendez-vous dans les rues du village afin de découvrir les différentes animations proposées vide-greniers / brocante, produits locaux, expositions (peintures, photos), animations pour les enfants.
Buvette, restauration et ani
Comme chaque année, le 25 août, Champigny-sur-Veude fête la Saint-Louis.
Rendez-vous dans les rues du village afin de découvrir les différentes animations proposées vide-greniers / brocante, produits locaux, expositions (peintures, photos), animations pour les enfants.
Buvette, restauration et animation musicale. .
Rues du village Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48 mairie@champignysurveude.fr
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English :
Take to the streets of the village: flea markets, local produce, garage sales, children’s games, food and refreshments, associations… and musical entertainment!
L’événement Foire de la Saint-Louis Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme