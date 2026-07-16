Informations pratiques

Champigny-sur-Veude

Foire de la Saint-Louis

Rues du village Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Comme chaque année, le 25 août, Champigny-sur-Veude fête la Saint-Louis.

Rendez-vous dans les rues du village afin de découvrir les différentes animations proposées vide-greniers / brocante, produits locaux, expositions (peintures, photos), animations pour les enfants.

Buvette, restauration et ani

Comme chaque année, le 25 août, Champigny-sur-Veude fête la Saint-Louis.

Rendez-vous dans les rues du village afin de découvrir les différentes animations proposées vide-greniers / brocante, produits locaux, expositions (peintures, photos), animations pour les enfants.

Buvette, restauration et animation musicale. .

Rues du village Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 73 48 mairie@champignysurveude.fr

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English :

Take to the streets of the village: flea markets, local produce, garage sales, children’s games, food and refreshments, associations… and musical entertainment!

L’événement Foire de la Saint-Louis Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme