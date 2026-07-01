Spectacle L’Affaire grand méchant loup, Chapelle des soeurs, Champigny-sur-Veude

Informations pratiques

Spectacle L’Affaire grand méchant loup Vendredi 2 octobre, 20h00 Chapelle des soeurs Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite ; l’aîné des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.

Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue : reporters, avocats, témoins et commentateurs…

Chapelle des soeurs Rue d’Enfer 37120 Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibchampigny@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 95 74 68 »}]

Biblis en folie 2026

©M. Mouch