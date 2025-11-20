Foire de la Saint-Martin Haguenau
mardi 20 octobre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Foire de la Saint-Martin
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 08:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00
Date(s) :
2026-10-20
La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons.
La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons. 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
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English :
The Saint Martin’s Fair is a big annual street sale in the city: Haguenovian shops share the city centre with hundreds of street traders in the streets and in the Halle aux Houblons.
L’événement Foire de la Saint-Martin Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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