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AGENDA · Haguenau

Foire de la Saint-Martin Haguenau

mardi 20 octobre 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Haguenau

Foire de la Saint-Martin

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 08:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :
2026-10-20

La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons.
La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons. 0  .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 

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English :

The Saint Martin’s Fair is a big annual street sale in the city: Haguenovian shops share the city centre with hundreds of street traders in the streets and in the Halle aux Houblons.

L’événement Foire de la Saint-Martin Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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