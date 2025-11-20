Informations pratiques

Haguenau

Foire de la Saint-Martin

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-20 08:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons.

La Foire de la Saint-Martin, c’est une grande braderie annuelle dans les rues de la ville les commerces haguenoviens partagent le centre-ville avec des centaines de commerçants ambulants dans les rues et à la Halle aux Houblons. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

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English :

The Saint Martin’s Fair is a big annual street sale in the city: Haguenovian shops share the city centre with hundreds of street traders in the streets and in the Halle aux Houblons.

L’événement Foire de la Saint-Martin Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau