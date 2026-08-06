Parties de Loups-Garous Haguenau

Informations pratiques

Haguenau

Parties de Loups-Garous

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-06 16:30:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-30

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux ! Animation Loups-Garous La nuit, les loups tuent. Le jour, le village accuse. Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir. Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !

Animation Loups-Garous

La nuit, les loups tuent.

Le jour, le village accuse.

Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir.

Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

Le jeudi soir = l’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver à 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Le dimanche après-midi = l’animation débutera à 17h.

Nous demandons aux participants d’arriver à 16h30au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.

Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations

+ droit d’entrée/abonnement

Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

1 à 2 partie(s) de Loups Garous selon le nombre de participant.e.s

Boissons et petite restauration en continu.

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux! Werewolf animation: By night, the wolves kill. By day, the village accuses. Your role is secret? and anyone can lie. Will you survive? or will you be found out?

L’événement Parties de Loups-Garous Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau