Parties de Loups-Garous Haguenau
jeudi 6 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Parties de Loups-Garous
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-06 16:30:00
fin : 2026-08-30 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-30
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux ! Animation Loups-Garous La nuit, les loups tuent. Le jour, le village accuse. Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir. Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Animation Loups-Garous
La nuit, les loups tuent.
Le jour, le village accuse.
Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir.
Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?
Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.
Le jeudi soir = l’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver à 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Le dimanche après-midi = l’animation débutera à 17h.
Nous demandons aux participants d’arriver à 16h30au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.
Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations
+ droit d’entrée/abonnement
Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
1 à 2 partie(s) de Loups Garous selon le nombre de participant.e.s
Boissons et petite restauration en continu.
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
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English :
Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux! Werewolf animation: By night, the wolves kill. By day, the village accuses. Your role is secret? and anyone can lie. Will you survive? or will you be found out?
L’événement Parties de Loups-Garous Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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