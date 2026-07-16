Foire de la Saint Michel Coteaux-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Coteaux-sur-Loire
Informations pratiques
Coteaux-sur-Loire
Foire de la Saint Michel
Saint Michel sur Loire Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une foire de plus de 300 ans pour une belle journée en famille !
Des exposants traditionnels (plus de 120 stands), de l’artisanat local, des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec structures gonflables, balade à poney, une fête foraine…
Une foire de plus de 300 ans pour une belle journée en famille !
Des exposants traditionnels (plus de 120 stands), de l’artisanat local, des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec structures gonflables, balade à poney, une fête foraine (auto-tamponneuses, laser-game géant, tir à la carabine, pêche à la ligne, manèges, …), un circuit quads/motos pour enfants !
Pôle brocante professionnelle/vide-greniers
Restauration sur place (midi et soir), buvettes qui vous proposeront la traditionnelle bernache, fouées, concert en soirée à 19h30. Feu d’artifice tiré à 21h30 pour clôturer la journée.
Lien inscriptions exposants ou broc/vide greniers https://coteaux-sur-loire.fr/ma-vie-locale/exposants/ .
Saint Michel sur Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 98 15 dg@extendis-fr.com
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English :
A fair with over 300 years of history—perfect for a wonderful family day out!
Traditional vendors (over 120 booths), local crafts, regional products, plus a kids’ area with inflatable attractions, pony rides, and a carnival…
L’événement Foire de la Saint Michel Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE