Informations pratiques

Coteaux-sur-Loire

Foire de la Saint Michel

Saint Michel sur Loire Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une foire de plus de 300 ans pour une belle journée en famille !

Des exposants traditionnels (plus de 120 stands), de l’artisanat local, des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec structures gonflables, balade à poney, une fête foraine…

Une foire de plus de 300 ans pour une belle journée en famille !

Des exposants traditionnels (plus de 120 stands), de l’artisanat local, des produits régionaux, mais aussi un pôle enfants avec structures gonflables, balade à poney, une fête foraine (auto-tamponneuses, laser-game géant, tir à la carabine, pêche à la ligne, manèges, …), un circuit quads/motos pour enfants !

Pôle brocante professionnelle/vide-greniers

Restauration sur place (midi et soir), buvettes qui vous proposeront la traditionnelle bernache, fouées, concert en soirée à 19h30. Feu d’artifice tiré à 21h30 pour clôturer la journée.

Lien inscriptions exposants ou broc/vide greniers https://coteaux-sur-loire.fr/ma-vie-locale/exposants/ .

Saint Michel sur Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 98 15 dg@extendis-fr.com

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English :

A fair with over 300 years of history—perfect for a wonderful family day out!

Traditional vendors (over 120 booths), local crafts, regional products, plus a kids’ area with inflatable attractions, pony rides, and a carnival…

L’événement Foire de la Saint Michel Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE