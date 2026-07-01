Nuit de la chauve-souris, Médiathèque des coteaux, Coteaux-sur-Loire

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris Vendredi 28 août, 19h30 Médiathèque des coteaux Indre-et-Loire

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Connaissez-vous ces petits mammifères volants ? Savez-vous ce qu’elles mangent, où elles vivent ?

Venez les découvrir lors de cette nuit de la chauve-souris, elles n’auront plus de secret pour vous !

Au programme :

-19h30 à 20h : Accueil, consultation de l’exposition

-20h-21h : Conférence (Biologie, espèces, quiz)

-21h à 22h30 : Sorties d’observation (départ dans le bourg du village)

Médiathèque des coteaux place de l’abbé fleurat coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Saint-Patrice Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie@coteaux-sur-loire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.47.96.98.15 »}]

Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ? Venez découvrir les chauves-souris à Coteaux-sur-Loire !

Natacha GRIFFAUT