Nuit de la chauve-souris, Médiathèque des coteaux, Coteaux-sur-Loire
vendredi 28 août 2026 · Médiathèque des coteaux · Coteaux-sur-Loire
Informations pratiques
Nuit de la chauve-souris Vendredi 28 août, 19h30 Médiathèque des coteaux Indre-et-Loire
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Connaissez-vous ces petits mammifères volants ? Savez-vous ce qu’elles mangent, où elles vivent ?
Venez les découvrir lors de cette nuit de la chauve-souris, elles n’auront plus de secret pour vous !
Au programme :
-19h30 à 20h : Accueil, consultation de l’exposition
-20h-21h : Conférence (Biologie, espèces, quiz)
-21h à 22h30 : Sorties d’observation (départ dans le bourg du village)
Médiathèque des coteaux place de l’abbé fleurat coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 37130 Saint-Patrice Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mairie@coteaux-sur-loire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.47.96.98.15 »}]
Alors que le soleil se couche, elles commencent à sortir. D’où viennent-elles ? Quelles sont leurs spécificités ? Venez découvrir les chauves-souris à Coteaux-sur-Loire !
Natacha GRIFFAUT