Informations pratiques

Haguenau

Foire de la Saint-Michel

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 08:00:00

fin : 2026-10-22 19:00:00

Date(s) :

2026-10-22

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises ! 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

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English :

A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!

L’événement Foire de la Saint-Michel Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau