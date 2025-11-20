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AGENDA · Haguenau

Foire de la Saint-Michel Haguenau

jeudi 22 octobre 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Haguenau

Foire de la Saint-Michel

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 08:00:00
fin : 2026-10-22 19:00:00

Date(s) :
2026-10-22

De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !
De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises ! 0  .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 

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English :

A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!

L’événement Foire de la Saint-Michel Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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