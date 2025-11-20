Foire de la Saint-Michel Haguenau
jeudi 22 octobre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Foire de la Saint-Michel
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 08:00:00
fin : 2026-10-22 19:00:00
Date(s) :
2026-10-22
De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises !
De quoi flâner dans les rues du centre-ville, et se laisser tenter par quelques plaisirs et gourmandises ! 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
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English :
A great way to stroll through the streets of the city centre and indulge in a few treats and delicacies!
L’événement Foire de la Saint-Michel Haguenau a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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