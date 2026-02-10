Foire de la Sainte Catherine Ensisheim
Foire de la Sainte Catherine Ensisheim vendredi 20 novembre 2026.
Ensisheim
Foire de la Sainte Catherine
rue de la 1ère Armée Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 08:00:00
fin : 2026-11-20 18:00:00
Date(s) :
2026-11-20
La Foire de la Sainte-Catherine d’Ensisheim est une tradition qui remonte à 1466 (son nom référant à Catherine de Bourgogne, épouse de Léopold IV de Habsbourg, qui obtint des privilèges à la Ville).
Il s’agit d’un marché annuel rassemblant une centaine d’artisans, commerçants et camelots qui prennent possession de l’ensemble de la rue de la 1ère Armée (la rue principale d’Ensisheim).
Le Club des artistes propose à cette même date son exposition annuelle de peinture, scultupure et marquetterie, en libre accès, au Palais de la Régence. 0 .
rue de la 1ère Armée Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 97 40 foire@ensisheim.fr
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English :
L’événement Foire de la Sainte Catherine Ensisheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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