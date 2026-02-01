Club de lecture décalé autour de la BD Ensisheim
Club de lecture décalé autour de la BD Ensisheim mardi 10 février 2026.
Club de lecture décalé autour de la BD
7 rue de la liberté Ensisheim Haut-Rhin
Début : Mardi 2026-02-10 17:30:00
fin : 2026-06-09 18:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09
L’univers de la Bande Dessinée est tellement vaste qu’il faut bien un club lecture un peu décalé pour s’y plonger !
Chaque mois, voyagez à travers des coups de cœurs, des BD atypiques, fun, historiques ou engagés.
Découvrez également des auteurs, des illustrateurs, des séries et des ovnis !
Bonne ambiance assurée !
Pour enfants et adultes.
7 rue de la liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 22 mediatheque@ensisheim.net
L’événement Club de lecture décalé autour de la BD Ensisheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre Haut-Rhin Ensisheim