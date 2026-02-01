Club de lecture décalé autour de la BD Ensisheim

Club de lecture décalé autour de la BD

7 rue de la liberté Ensisheim Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-02-10 17:30:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09

L’univers de la Bande Dessinée est tellement vaste qu’il faut bien un club lecture un peu décalé pour s’y plonger !

Chaque mois, voyagez à travers des coups de cœurs, des BD atypiques, fun, historiques ou engagés.

Découvrez également des auteurs, des illustrateurs, des séries et des ovnis !

Bonne ambiance assurée !

7 rue de la liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est

