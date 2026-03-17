Podium de l’été

Chemin de l’Eiblen Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19

Une nouvelle édition se prépare déjà en coulisse pour vous concocter un plateau encore plus festif que les années précédentes.

Venez danser avec l’ORIGINAL BONEY M SHOW et tous les tubes du célèbre groupe BONEY M.

Appréciez le live enflammé de la chanteuse NADIYA avec son grand tube incontournable Et c’est parti pour le show et d’autres chansons.

Replongez dans vos souvenirs de jeunesse avec l’artiste BORIS et son grand succès Ce soir c’est l’élection de miss camping et bien d’autres encore !

Les foodtrucks et buvettes sur place vous apporteront l’énergie nécessaire pour vous déhancher jusqu’au bout de la nuit.

Alors, vous êtes prêts ? Nous vous attendons ! 0 .

Chemin de l’Eiblen Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 32 25

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L’événement Podium de l’été Ensisheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Centre Haut-Rhin Ensisheim